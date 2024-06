Przytulasz swojego psa? Behawiorystka tłumaczy, dlaczego lepiej przestać

Przytulanie, całowanie, głaskanie - to najbardziej popularne formy wyrażania miłości do naszych czworonożnych przyjaciół. Jednak, jak się okazuje, dla wielu z nich mogą one być niekomfortowe.

Jak twierdzi brytyjska behawiorystka Patricia McConnell, szczególnie psy nie zawsze dobrze tolerują takie gesty ze strony człowieka. Co więcej, poczucie zagrożenia może wywołać u nich agresję lub sprawić, że będą szukać możliwości ucieczki.

Przytulasz swojego psa? O tym warto wiedzieć

Patricia McConnell podzieliła się w sieci opinią, która może wydawać się kontrowersyjna dla wielu właścicieli psów. Poruszyła bowiem kwestię przytulania czworonogów. Behawiorystka jasno stwierdziła, że dla wielu z nich czynność ta wcale nie jest przyjemna.

"Twój pies może wskoczyć ci na kolana, polizać twoją twarz czy poprosić o pogłaskanie. To jednak nie oznacza, że chce, abyś go wtedy przytulał. Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że niewiele psów cieszy się, kiedy człowiek je obejmuje czy ściska" - napisała na swoim blogu "The Other End Of The Leash".

Potęgowanie stresu

Jak twierdzi McConnell - w momencie, kiedy pies jest przytulany przez człowieka, może to być dla niego potęgujący stres sygnał zagrożenia. W sytuacji, kiedy jest mocno ściskany, poziom jego stresu może zacząć gwałtownie wzrastać. Wtedy zwierzę zaczyna nerwowo szukać drogi ucieczki. Może też stać się agresywny - zacząć szczekać, warczeć, a nawet gryźć.

Czy według Patricii McConnell istnieją rasy psów, które są szczególnie niechętne do przytulania? Behawiorystka twierdzi, że do tej grupy należą psy obronne, w tym te o wilkowatym typie, jak owczarki, rottweilery czy dobermany. Są to rasy psów, które z natury są niespokojne i podejrzliwe. Ich reakcje na przytulanie mogą być więc najbardziej intensywne i potencjalnie niebezpieczne.

