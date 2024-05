PIESEL dla każdego psa. W sieci zagorzała dyskusja

W niedzielę 19 maja odbyła się konferencja Lewicy związana z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Przedstawiciele partii chcą wprowadzić wiele zmian na poziomie społecznym i politycznym. Wśród wielu postulatów znalazł się także ten, który dotyczy zwierząt.

Partia chce wprowadzić PIESEL, czyli PESEL dla zwierząt. - Każdemu psu wprowadzimy PIESEL — czyli PESEL dla psów. Tak, by nie było bezdomnych piesków. Pamiętajcie te wybory są nie tylko o nas. Są również o naszych najlepszych przyjaciołach — mówił Robert Biedroń podczas niedzielnej konferencji.

PESEL to unikalny jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który nadawany jest zaraz po urodzeniu. W ciągu liczb znajdują się informacje dotyczące roku, miesiąca i dnia urodzenia, a także płci posiadacza. PESEL ułatwia identyfikacje osób i pozwala na prowadzenie badań ludności w celach gospodarczych, społecznych czy politycznych.

Zdaniem Lewicy, numer PESEL powinny posiadać także psy i koty. Wprowadzenie numeracji miałoby ograniczyć bezdomność wśród zwierząt. PIESEL miał obowiązywać jeszcze za czasów rządów PiS-u, jednak nie doszło do jego realizacji. "Każdy będzie miał swój numer" — tłumaczył wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk cytowany przez Business Insider.

Postulat Lewicy rozgrzał internet. "Świetny pomysł! Nareszcie problem bezdomności psów zostanie wyeliminowany!", "Jak to wpłynie na zlikwidowanie bezdomności zwierząt? Można gdzieś o tym poczytać?".

Zmniejszenie bezdomności psów to jedno. Inicjatywa ma też na celu wykrywanie i eliminowanie pseudohodowli . Rejestrowanie i czipowanie w założeniu ma być sposobem na nielegalnych hodowców — ma zwalczać nielegalne rozmnażanie i handlowanie zwierzętami. Dodatkowo ci, którzy znęcają się nad pupilami, mają być łatwiejsi w identyfikacji.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!