Przytulne tkaniny w jesiennych kolorach Zaczęła się jesień. Na drzewach pojawia się coraz więcej kolorowych liści. Babie lato fruwa dokoła. Jednocześnie dni robią się coraz krótsze. Poranki spowijają mgły. Deszcze towarzyszą nam częściej niż latem. Nie dajmy się jednak typowej jesiennej chandrze. Kolejna pora roku może być dla nas inspiracją do zmian w naszych mieszkaniach. Wnętrza nabiorą nowego temperamentu, gdy wykorzystamy jesienne kolory, by je odświeżyć. Jak zrobić metamorfozę domu lub mieszkania w oryginalny sposób i bez konieczności generalnego remontu? Wystarczy wziąć pod uwagę kilka dodatków, które szybko i skutecznie wprowadzą jesienny klimat do naszych wnętrz. Welwetowe zasłony Zasłony mają niezaprzeczalny wpływ na atmosferę w pokojach, sypialniach czy salonach. Sprawiają, że wnętrza stają się przytulne i bardziej przyjazne. Jesiennej aurze nie pasują jednak materiały lekkie i zwiewne. Znacznie bardziej odpowiednie są nieco grubsze i cięższe tkaniny, takie jak aksamit czy welwet. Ponury listopadowy nastrój na pewno poprawią nam zasłony w barwach jesieni. Ta pora roku to przecież nie tylko szary i bury, ale też rudy, czerwony, brązowy, pomarańczowy czy złoty. Takie barwy wprowadzą do pomieszczeń ciepło i unikalne piękno. Sprawią, że nawet w pochmurne dni będziemy pełni energii i pozytywnych emocji. Szczególnie modny w tym sezonie jest kolor rudy. Taki wyrazisty akcent sprawi, że nasze wnętrza będą nie tylko przytulne, ale również bardzo trendy. Oczywiście, klimatyczny i ciągle na topie jest też brąz i wszelkie jego odcienie. Pozostałe dodatki w pomieszczeniu możemy ograć na zasadzie podobieństwa kolorystycznego albo kontrastu. Poduszek nigdy za wiele Przytulności i pozytywnej energii mieszkaniu dodają poduszki. Odpowiednio dobrane nie tylko ładnie wyglądają, ale są też bardzo użyteczne. Kto z nas nie lubi w chłodny jesienny dzień przytulić się do poduszki i nakryć ciepłym kocem? Jeśli nie chcemy wymieniać całego zestawu poduszek, wystarczy rozejrzeć się za ciekawymi poszewkami w pięknych jesiennych kolorach. Będą one świetnie współgrać z innymi dodatkami. Modne w tym sezonie są poduszki z guzikiem w środku, pikowane lub zupełnie gładkie. Polecamy przede wszystkim jednolite, bez krzykliwych wzorów. Możemy za to dać upust potrzebie urozmaicenia poprzez poszewki w stylu glamour z aksamitnymi pomponikami lub frędzelkami na brzegach. Odświeżone sofy

Często zapominamy o tym, że nie musimy kupować nowej sofy, by zmienić nieco wygląd salonu. Bardzo ciekawym i prostym rozwiązaniem są pokrowce na kanapy lub fotele, które można zmieniać w zależności od pory roku czy nawet samopoczucia. Jesienią polecamy przede wszystkim gładkie welwetowe tkaniny w różnorodnych kolorach – od soczystej czerwieni, przez ciemny granat, po motywy z wzorami. Dzięki pokrowcom nasze meble zyskają niepowtarzalnego charakteru, a może nawet otrzymają nowe życie! Łatwość zakładania i zdejmowania tych poszew sprawi, że ich pranie nie będzie problematyczne. Tym sposobem dłużej nam posłużą. Klimatyczne ławki i pufy Nic tak nie wprowadza nowego charakteru do pomieszczeń jak oryginalny w swojej prostocie puf lub efektowna tapicerowana ławka. Jesienne barwy i miły w dotyku materiał sprawią, że wnętrza staną się niezwykle przytulne, a jednocześnie nowoczesne. Ławka to mebel bardzo uniwersalny. Kolor obicia można bez problemu dobrać do danego pomieszczenia. Sprawdzi się w salonie, gdzie może pełnić funkcję siedziska, podnóżka, a nawet stolika. Przydatna okaże się w sypialni jako miejsce na poduszki czy ubranie. Świetnie spełni się też w roli ławeczki do siedzenia przy wkładaniu butów w przedpokoju. Równie wielofunkcyjne są pufy, których nie może zabraknąć w żadnym domu czy mieszkaniu. Najbardziej uniwersalne są siedziska tego typu w kształcie walca. Eleganckie pikowane wzory i modne jesienne kolory nadadzą wyjątkowości każdemu wnętrzu. Całość doskonale uzupełnią niewielkie dodatki, takie jak świece, lampiony czy dekoracje typowo jesienne: dynie, kasztany, kolorowe liście. W tak zmienionych pokojach żadna, nawet bardzo deszczowa pogoda, nie będzie nam straszna. Niewielkim wysiłkiem sprawimy, że nasz dom będzie oryginalny, modny, a jednocześnie przytulny i ciepły.