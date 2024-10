Przyznała się do alkoholizmu. "Moje ciało szukało ulgi"

Natalia Niemen dziś wiedzie życie z dala od blasku fleszy, skupiając się w pełni swojej rodzinie. Piosenkarka wspólnie z mężem wychowuje bowiem trójkę dzieci. Jak sama wyznała, zawsze marzyła o tym, by zostać mamą, jednak nie wszystko układało się po jej myśli. Przez lata zmagała się z alkoholizmem, który wywarł spory wpływ na jej życie.

Piosenkarka nie ukrywała, że niełatwo było jej przestać pić, jednak przez problemy zdrowotne postanowiła w końcu wziąć się w garść. Jako dziecko miała bowiem epizody padaczkowe, które po latach samoistnie zniknęły. Niestety pewnego dnia ponownie dały o sobie znać. Piosenkarka była wówczas sama z dziećmi i to właśnie one pobiegły po pomoc do sąsiadki.