PsiBufet wprowadza do swojej oferty nowe smaki. Mi To Rybka i Prosię Bardzo

Do tej pory opiekunowie korzystający z oferty PsiBufet mieli do wyboru cztery smaki. W tym tygodniu pojawiły się dwa dodatkowe, długo wyczekiwane przez wszystkie psiaki. Od teraz do paczki można dołożyć Prosię Bardzo i Mi To Rybka. To pierwszy raz w historii, gdy PsiBufet wprowadza nowości!

Mi To Rybka - wyborny łosoś z białą rybą, ziemniakami, zieloną fasolką szparagową i koperkiem

- wyborny łosoś z białą rybą, ziemniakami, zieloną fasolką szparagową i koperkiem Prosię Bardzo - soczysta wieprzowina z dynią piżmową, marchewką i nutą szałwii

Smak z rybą świetnie sprawdzi się u psów alergików i tych, które mają wrażliwe brzuszki. Z kolei przepis z wieprzowiną to idealna propozycja dla niejadków, którym ta wyszukana kompozycja z pewnością zasmakuje. Więcej o nowych smakach przeczytasz tutaj.