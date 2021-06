Psychiatra Jerzy Pobocha o gwałcie na 18-latce. Nie takich słów spodziewała się rodzina dziewczyny

Na te słowa zareagowała aktywista Maja Staśko. Nie kryjąc zdziwienia, skomentowała: "Trudno powiedzieć, co w tym kontekście byłoby 'sytuacją pokusy' ani jaka okazja 'uczyniła' gwałciciela". (…) skoro doktor mówi to po zdaniu, w którym zachęcał do bezpiecznych zachowań to, na czym miałyby one polegać" - punktuje.