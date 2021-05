Lidia Stanisławska była ofiarą przemocy domowej. Kochanek zgotował jej piekło

Jej przeboje pamiętają dziś tylko najwierniejsi fani. Lidia Stanisławska nie przebiła się swoją twórczością do grona największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, ale była o krok od wielkiego sukcesu. Propozycje koncertów, współpracy napływały, ale w jej domu rozgrywał się dramat. Prywatnie była zastraszona, zalękniona, pozbawiona siły do walki o swoje życie zawodowe, bo całą moc wykorzystywała na to, aby ochronić dziecko przed apodyktycznym kochankiem.