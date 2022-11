Pszenna, czyli jaka? Typy mąki i ich zastosowanie

Jak sama nazwa wskazuje, mąkę tortową warto wykorzystać do robienia delikatnych ciast takich jak biszkopt. Do kruchego ciasta czy pierogów warto sięgnąć po mąkę typu 500. Do ciast drożdżowych, faworków, placków nadawać się będzie mąka luksusowa. Będzie też idealna do pierogów i naleśników. Do pieczenia chleba czy bułek warto sięgnąć po mąkę z wyższym typem, minimum 650.