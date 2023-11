Pudełko pełne świątecznych niespodzianek. Wybierz swój wymarzony kalendarz adwentowy

Nasze serca zabiły mocniej także na widok kalendarza adwentowego RITUALS. Pudełko w formie bajkowej, ośnieżonej kamieniczki przywodzi na myśl święta z czasów dzieciństwa. Sam kalendarz jest piękną ozdobą, ale to, co najważniejsze, skrywa się w środku. Za okienkami bajkowego domku znajdują się 24 produkty marki RITUALS. To prawdziwa gratka dla miłośniczek pielęgnacyjnych rytuałów. W skład zestawu wchodzą m.in. kosmetyki do ciała z linii The Ritual of Karma, The Ritual of Namaste czy The Ritual of Sakura. Nie zabrakło też produktów do pielęgnacji włosów, jak np. maska do włosów Elixir Collection Miracle Keratin Recovery. Domowe rytuały SPA umilą trzy świece zapachowe z linii Private Collection.