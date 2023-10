Pudry, które dają efekt soft focus. Wygładzają jak Photoshop

Funkcję soft focus zna każdy, kto używa programu do graficznej obróbki zdjęć. Daje ona możliwość delikatnego rozmycia obrazu i uzyskania efektu zblurowania. Marki kosmetyczne pokusiły się o stworzenie produktów dających podobny efekt. Ich celem jest rozmycie niedoskonałości tak, by stały się one niewidoczne. Ta "magia" dzieje się za sprawą rozświetlających pigmentów, które odbijając światło, optycznie wygładzają cerę. Pudry z efektem soft focus mają także działanie kryjące – ukrywają drobne niedoskonałości, przebarwienia i zmarszczki. Dzięki nim cera wygląda na wypoczętą, wypielęgnowaną, pełną naturalnego blasku.