Pułapka cyberseksu. "Ma być prosto, krótko i przyjemnie"

Jeśli weźmiemy pod lupę statystykę gabinetową, to po pomoc w sprawie uzależnienia od cyberseksu częściej zgłaszają się mężczyźni. Potwierdzają to też badania. Mężczyźni częściej tego typu kontaktów poszukują. Mówi się, że są wzrokowcami, potrzebują też zwykle nieco mniej relacyjności niż kobiety, by do zbliżenia mogło dojść.