Puszyste i pachnące czekoladą serum do ciała. Ujędrnia także po 40-stce

Czekoladowa pielęgnacja

Serum Bingospa nawilża, regeneruje i uelastycznia skórę. Nawet tę najbardziej wymagającą. Producent przeznacza je dla kobiet powyżej 40 roku życia. Choć wiek to tylko liczba, która w niczym nie ogranicza, w przypadku pielęgnacji odgrywa istotną rolę. Po 40-stce skóra zaczyna się… starzeć. Zaczynamy dostrzegać, że nie jest tak jędrna i napięta, jak kiedyś. I dotyczy to zarówno cery, jak i ciała. Skóra na udach, pośladkach i brzuchu traci elastyczność i przez nieuwagę (czyli nieodpowiednią pielęgnację) jej kondycja i wygląd mogą wymknąć się spod kontroli. Z pomocą przychodzą ujędrniające i odżywcze kosmetyki do pielęgnacji. Serum Bingospa ma w składzie czekoladę, retinol i kolagen – ujędrniająco-odmładzające trio.