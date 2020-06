Pyszna dawka orzeźwienia. Odkryj smaczne sposoby na to, by pić więcej… wody

Picie odpowiedniej ilości wody to warunek zdrowia i dobrego samopoczucia. W praktyce jednak właściwe nawodnienie organizmu może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Podpowiadamy, jak pić więcej wody, żeby cieszyć się energią i czuć się dobrze przez cały dzień. Sprawdź smaczne triki na zdrowe orzeźwienie.

Brak czasu i codzienne obowiązki sprawiają, że często zapominamy o piciu wody, a to może skutkować wieloma przykrymi konsekwencjami. Niedostateczna ilość płynów w ciągu dnia stawia na głowie cały, misternie skonstruowany system równowagi w naszym organizmie. To właśnie dzięki wodzie nasze ciało jest sprawne, mamy siłę do działania i czujemy się dobrze. Zmęczenie, senność, bóle głowy i przesuszona skóra to symptomy mogące sugerować, że ilość płynów w organizmie jest zdecydowanie zbyt niska. Ale co zrobić, kiedy krystaliczny smak wody nam nie odpowiada i traktujemy jej picie bardziej jak przykry obowiązek? Na szczęście istnieją proste sposoby na to, jak pić więcej wody i czerpać z tego prawdziwą przyjemność.

Dlaczego picie wody jest tak ważne dla zdrowia?

Nasz organizm w 60 proc. składa się z wody. Jest ona niezbędna podczas praktycznie wszystkich procesów zachodzących wewnątrz naszego ciała. Woda bierze udział w procesie oddychania, dzięki niej krew płynie wartkim nurtem, ma odpowiednie ciśnienie a serce bije regularnym rytmem, stawy i kości zyskują warstwę izolacyjną i podczas ruchu nie ocierają się o siebie, zaś narządy układu pokarmowego trawią dostarczane im pożywienie, wchłaniając potrzebne substancje odżywcze i usuwając zbędne resztki. Woda umożliwia termoregulację i zapewnia naszemu organizmowi nieodzowną ochronę poprzez odpowiednie nawilżenie skóry.

W trosce o zdrowie powinniśmy wypijać minimum 2 l wody z różnych źródeł każdego dnia. Zalecana ilość jest zależna od trybu życia, czynników atmosferycznych i kondycji naszego organizmu. Jeżeli uprawiamy sport, przebywamy w wysokich temperaturach lub walczymy z przeziębieniem i gorączką, ilość spożywanych płynów powinna być jeszcze większa.

Nieregularne lub zbyt niskie spożycie wody może prowadzić do groźnego odwodnienia. Sygnałem ostrzegawczym, który może wskazywać, że sięgamy po płyny zbyt rzadko, jest uczucie zmęczenia, senność, szorstka skóra, suchość gałek ocznych, spadek ciśnienia krwi i nieregularne tętno, a także bóle i zawroty głowy. Nie należy doprowadzać do sytuacji, w której organizm przypomina nam o nawodnieniu. Żeby zapobiec przykrym objawom, należy sięgać po wodę jeszcze zanim poczujemy pragnienie. Suchość w ustach to znak, że źródło płynów w organizmie niebezpiecznie się wyczerpuje.

Jaką wodę wybrać? Postaw na zdrowe i smaczne orzeźwienie

Warto mieć świadomość, że nie każda woda jest odpowiednia dla każdego – wszystko zależy od jej składu i naturalnej czystości. Najbardziej optymalnym wyborem będą oczywiście wody źródlane bądź mineralne o niskim lub średnim poziomie mineralizacji. Tego rodzaju wody są nie tylko wysokiej jakości, ale też bardziej niż woda kranowa korzystne dla zdrowia, ze względu na to, że są naturalnie czyste i pochodzą wyłącznie z podziemnych źródeł dobrze chronionych przed zanieczyszczeniami. Sięgając po nie, nie tylko nawadniasz swój organizm, ale także dostarczasz mu składników mineralnych. Nawet wody o niskiej mineralizacji spełniają wymagania co do twardości pożądanej ze względów zdrowotnych (zależy ona przede wszystkim od zawartości wapnia i magnezu) i przyczyniają się do realizacji codziennego zapotrzebowania na składniki mineralne. Nie bez powodu mówi się więc, że szklanka wody to samo zdrowie.

Adobe Stock

Jak pić więcej wody? To częsty dylemat osób, które dopiero wyrabiają sobie nawyk regularnego nawadniania organizmu. Jeżeli smak naturalnej wody cię nie przekonuje, możesz poprawić jej walory smakowe, dodając ulubione składniki. Pyszne i zdrowe połączenie wody i owoców sprawdza się szczególnie latem, gdy sięgamy po bardziej orzeźwiające smaki. Wrzuć do dzbanka z wodą kilka plasterków cytryny, pomarańczy, grejpfruta albo innych owoców, które lubisz. Smak wody możesz wzbogacić też, dodając do niej świeże zioła – miętę, tymianek, szałwię, melisę albo kilka gałązek rozmarynu. Świetnym dodatkiem do naturalnych napojów na bazie wody są także kwiaty jadalne – w duecie z sezonowymi owocami stworzą pyszny, bardzo zdrowy napój. Wypróbuj wodę z płatkami róży, lawendą, bławatkiem, mniszkiem lekarskim albo kwiatami słonecznika. Taka domowa "woda smakowa" z mnóstwem pysznych składników na pewno zachęci cię do regularnego picia.

Nie masz czasu na przygotowanie wody z naturalnymi dodatkami? Sięgnij po gotową "wodę smakową" z naturalną nutą owoców. Wybierając najlepszą dla siebie, dokładnie czytaj etykiety. Zwróć uwagę na obecność w składzie syropu glukozowo-fruktozowego czy konserwantów - butelkowane "wody smakowe" o obniżonej kaloryczności lub całkowicie niezawierające kalorii z powodzeniem mogą się bez nich obyć, a przy tym mogą być pyszne i zdrowsze niż inne napoje.

Jeśli chcesz zadbać o swoje nawodnienie, ale trudno ci zrezygnować ze słodkiego smaku napojów, poszukaj dla nich alternatywy. Sięgnij po te, które są niskokaloryczne albo wybieraj warianty zupełnie bez cukru i bez kalorii (np. Żywiec Zdrój z nutą owoców ZERO CUKRU). Ten pyszny napój to świetna propozycja również dla osób na diecie, ponieważ w jego składzie znajdziemy bezpieczne dla zdrowia słodziki, dzięki którym otrzymujemy słodycz bez grama cukru i kalorii… i bez wyrzutów sumienia.

"Woda smakowa" o prostym składzie i bez kalorii to produkt, który może towarzyszyć ci przez cały dzień. To świetna alternatywa dla regularnie słodzonych napojów i sposób, by konsekwentnie budować nawyk picia wody.

Nawadniaj się mądrze. Jakich napojów unikać w diecie?

Picie odpowiedniej ilości płynów to podstawa zdrowej i zrównoważonej diety. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie napoje są dobre dla twojego organizmu. Jeżeli dbasz o linię, powinnaś uważać nie tylko na napoje słodzone, ale nawet na 100 proc. soki owocowe – oprócz cennych witamin, mają też naturalnie występujący cukier, a tym samym całkiem sporo kalorii. Nie są szczególnie polecane na diecie, dlatego zaleca się ich ograniczenie do jednej porcji dziennie.

Dobrym sposobem na orzeźwienie w stylu fit są naturalne wody mineralne lub źródlane albo – w uzasadnionych przypadkach – napoje smakowe przygotowane na bazie takiej wody. Ograniczaj regularnie słodzone produkty. Jeżeli nie wyobrażasz sobie picia czegokolwiek bez słodkiego smaku, wybieraj napoje niskokaloryczne lub zupełnie bez cukru i kalorii, z naturalną nutą orzeźwiających owoców.

Jak pić więcej wody? Proste i skuteczne triki, które możesz stosować każdego dnia

Woda to naturalny sposób na zdrowe nawodnienie, więc warto sięgać po nią jak najczęściej. W praktyce jednak wcale nie jest to takie proste – szczególnie, jeżeli dotychczas picie wody nie było twoim regularnym nawykiem. Na szczęście istnieją proste sposoby, które sprawią, że zaczniesz traktować tę czynność instynktownie. Przekonaj się, jak pić więcej wody – bez wysiłku i z prawdziwą przyjemnością.

1. Woda na dzień dobry i na dobranoc. Chcesz dobrze i zdrowo zacząć dzień? Zaraz po wstaniu z łóżka wypij szklankę wody. Poranna porcja orzeźwienia doda ci energii do działania, rozjaśni umysł, pobudzi jelita do pracy i przefiltruje nerki. Jeżeli potrzebujesz smacznej zachęty, wrzuć do szklanki kilka plasterków cytryny albo pomarańczy. Jeżeli nie masz czasu na owocowe eksperymenty, sięgnij po tzw. wodę smakową bez cukru (jak np. Żywiec Zdrój z nutą owoców ZERO CUKRU lub napój bio Essence, bez cukru, słodzików i kalorii) – aromatyczna nuta cytrusów z pewnością zadziała zachęcająco. Po szklankę wody sięgnij także przed pójściem spać.

2. Woda do torebki. Sięgaj po wodę wszędzie, gdzie się znajdujesz. Pomoże ci w tym mała, poręczna butelka, która bez problemu zmieści się w plecaku lub torebce. Dzień pełen wyzwań sprawia, że często zapominamy o nawodnieniu. Czasami przypomina nam o tym dopiero osłabienie, senność, zawroty głowy czy silne uczucie pragnienia – sygnały, które świadczą o tym, że organizm jest odwodniony. Zabierając ze sobą niewielką butelkę wody lub tzw. wody smakowej, najlepiej bez cukru (np. Essence z dodatkiem aromatu z mandarynki i trawy cytrynowej) i sięgając po nią w regularnych, niewielkich odstępach czasu, nie tylko zapobiegniesz odwodnieniu, ale także zapewnisz sobie doskonały nastrój i pozytywną energię na cały aktywny dzień.

3. Rozcieńczaj wodą soki i napoje. Nie wszyscy są w stanie zaakceptować smak wody i na co dzień sięgają po to, co słodkie. W takiej sytuacji warto zacząć od rozcieńczania wodą tego, co pijemy, aby w ten sposób powoli zacząć zmniejszać preferencję smaku słodkiego. Dobrze też sprawdzić etykietę swojego ulubionego napoju i poszukać alternatywy z niższą zawartością cukru. Możesz je przygotować w domu - woda z cytryną to już klasyk, ale co powiesz na pyszne pomarańczowe orzeźwienie albo szklankę wody z winogronami lub mango? Jeżeli nie masz czasu na samodzielne przygotowywanie domowej "wody smakowej", sięgnij po gotowe rozwiązania (np. niskokaloryczny Żywiec Zdrój z nutą owoców).

4. Powiedz "tak" ostrym przyprawom. Ostry smak to sprytny sposób na to, jak pić więcej wody bez wysiłku. Zacznij dodawać do potraw ostre przyprawy, jak np.: pieprz, chili, kurkuma czy imbir. Ich intensywny smak wywołuje uczucie pragnienia, dzięki czemu wypijamy więcej wody, niż jedząc potrawy o delikatnym, łagodnym smaku. Postaw na wyraziste potrawy w codziennej diecie, a zobaczysz, że już niedługo picie dużych ilości wody nie będzie ci sprawiało żadnego problemu. Pragnienie po ostrych daniach świetnie gasi woda z cytryną i z listkami mięty.

5. Hydro alarm w telefonie. Wyrabiając sobie zdrowy nawyk regularnego nawadniania, warto sięgnąć po wsparcie technologii. Twój telefon może posłużyć, jako niezawodny strażnik, który nauczy cię, jak pić więcej wody, przypominając o porach zdrowego orzeźwienia. W tym celu możesz ustawić alarm w swoim smartfonie albo ściągnąć jedną z wielu aplikacji, które wspomagają codzienne nawadnianie organizmu. Wyznacz odstępy pomiędzy poszczególnymi odcinkami czasu i ustaw alert, który przypomni ci, że czas na szklankę wody np. z cytryną.

6. Trening ze zdrowym wsparciem. Odpowiednie nawodnienie to niezwykle ważny element zdrowych i bezpiecznych treningów. Kiedy organizm jest odwodniony, staje się mniej wydajny, przez co jakość ćwiczeń spada. Ponadto, sport bez regularnego picia wody jest niebezpieczny – narażasz się na omdlenie, upadki i groźne kontuzje. Żeby zapobiec osłabieniu podczas wysiłku fizycznego, miej pod ręką wodę i pij ją regularnie w niewielkich odstępach czasu. Woda smakowa orzeźwi organizm po wyczerpujących ćwiczeniach i doda energii do dalszych treningów.

7. Szklanka wody przed posiłkiem. Dbasz o linię? Dobrym nawykiem podczas odchudzania jest picie szklanki wody 15 – 30 min. przed każdym posiłkiem. W ten prosty sposób nie tylko nawodnisz swój organizm, ale także wypełnisz żołądek, ograniczając uczucie głodu. W rezultacie zjesz mniejszą porcję. Cennym sojusznikiem w diecie odchudzającej może być wbrew pozorom także "woda smakowa", oczywiście najlepiej ta bez dodatku cukru. Dlaczego? Naturalny smak owoców zniweluje pokusę sięgnięcia po słodycze.

8. Dziennik nawadniania. Pierwsze kroki w zmianie nawyków są zawsze trudne, dlatego warto dokumentować codzienne postępy w specjalnym dzienniku nawadniania. Notując, ile wody wypijasz każdego dnia i w jakich momentach najczęściej sięgasz po napoje, jesteś w stanie dostrzec błędy, które popełniasz i wyeliminować je w przyszłości. Skrupulatnie prowadzone notatki pozwolą ci wyłapać luki w nawadnianiu - te pory dnia, kiedy zupełnie zapominasz o piciu. Zdając sobie sprawę ze swoich przyzwyczajeń, możesz uchronić organizm przed odwodnieniem, zwiększając częstotliwość wypijanych płynów.