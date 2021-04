Radna Ewa Bawolska pod ostrzałem wójta. W liście do premiera napisał, że jej córka jest lesbijką

Wójt gminy Grunwald wysłał długi list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym skrytykował działania podejmowane przez urzędników. W dokumencie nie brakuje personalnych wycieczek. Obok nazwiska Ewy Bawolskiej pojawiła się wzmianka, że jest ona matką homoseksualnej dziewczyny. Informacja została przedstawiona jako sugestia, że kobieta nie jest w stanie odpowiednio wypełniać swoje obowiązki. - Taka wypowiedź wydała mi się irracjonalna. Co ma piernik do wiatraka. W sercu tak bardzo mnie nie zabolało, bo od dawna wiemy o orientacji seksualnej naszej córki i nigdy w jakiś specjalny sposób nie ukrywaliśmy tego - wyjaśniła Ewa Bawolska w programie "Newsroom".

