Radosław Majdan był z nimi, zanim spotkał Małgorzatę Rozenek. Oto jego związki

Majdanowie wspominają, że na początku związku starannie ukrywali się przed mediami. "Zaczęły się pojawiać spekulacje, czy coś nas łączy. Do Małgosi co chwilę ktoś dzwonił i pytał ze zdziwieniem, czy to prawda. Umawialiśmy się więc w parku, koleżanka przywoziła Małgorzatę, otwierałem drzwi mojego samochodu, ona wskakiwała na tylne siedzenie, przykrywałem ją kocami i jechaliśmy do mojego garażu. Dopiero tam na spokojnie wychodziła z auta" - mówił Majdan Plejadzie.