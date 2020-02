Radosław Majdan poświęca się dla żony Małgorzaty Rozenek-Majdan. "Szczęście kobiety najważniejsze"

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan uchodzą za szczęśliwe małżeństwo. Jednak jak w każdym związku są kwestie sporne. Teraz piłkarz uchylił rąbka tajemnicy, na jakiej płaszczyźnie nie dogaduje się z żoną.

Radosław Majdan podczas spaceru z żoną

Teraz piłkarz udostępnił na swoim profilu na Instagramie fotografię z żoną. Oboje stylowo ubrani spacerują po mieście. Ona - cała na biało - ubrana w długi oversizowy płaszcz i sportowe buty. On - cały w granacie - włożył dobrze skrojoną marynarkę i eleganckie spodnie w kratę. Tym razem to nie stylizacje przykuły uwagę pary, a opis, który dodał Radosław Majdan. Mężczyzna zdradził bowiem, na jakim polu nie jest zgodny z żoną. "To jedyna rzecz, w której się nie dogadaliśmy. Nie lubię spacerować, ale w obecnym stanie nie mam wyjścia" - napisał. Gratulujemy takiej postawy.