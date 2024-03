Agnieszka Radwańska jest jedną za czołowych tenisistek świata - na swoim koncie ma wiele osiągnięć, w tym dotarcie do finału Wimbledonu oraz pozycję wiceliderki w rankingu WTA. Chociaż zakończyła sportową karierę w 2018 roku i skoncentrowała się na innych projektach zawodowych, wciąż wielu fanów interesuje się życiem prywatnym tenisistki.

Pod koniec 2023 roku tenisistka pochwaliła się ukończonym wnętrzem domu. Trudno nie zauważyć, że Radwańska zdecydowała się na luksusowe wykończenie z marmuru. Jedno z pomieszczeń jest w całości wykonane z tego materiału, a w łazience została zainstalowana wanna wyłożona eleganckimi wzorami. Wszystko wskazuje na to, że Agnieszka Radwańska już zamieszkała w nowym domu lub też przeprowadzka jest zaplanowana na najbliższe tygodnie.

Eleganckie wnętrza posiadłości Agnieszki Radwańskiej nie wszystkim przypadły do gustu. Pod fotografiami przedstawiającymi prace wykończeniowe znalazło się dużo komentarzy od internautów, którzy zauważyli przesyt drogim marmurem.

"Wygląda jak jakieś mauzoleum'", "Za duży przepych, jak dla mnie za dużo marmuru", "Gdybym nie widział Agnieszki, to pomyślałbym, że to dom króla cygańskiego. Później tylko złoto-czerwone wielkie fotele", "Marmur wieczny i praktyczny w utrzymaniu porządku. Ale dla mnie te kolory są 'zimne'. Dom ma emanować ciepłem" - czytamy w komentarzach.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!