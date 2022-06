Radzi kobietom z dużym biustem, jak ubierać się latem. Sama ma miseczkę GG

Tiktokerka radzi kobietom z dużym biustem, jak się ubierać

Hari Beavis na początku maja założyła profil na TikToku o nazwie @bigtittiecommittee. Zrobiła to z myślą o kobietach z dużym biustem. Sama nosi rozmiar 32GG i wie, że wybranie odpowiedniego stroju może być bardzo problematyczne. Jednak lata prób i błędów pozwoliły jej dość do momentu, w którym doskonale wie, jakie modele ubrań idealnie się sprawdzają. Choć doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wzrok innych ludzi na ulicy, a nawet zdarzające się niewybredne komentarze potrafią uprzykrzyć życie, to nie radzi kobietom z dużymi piersiami się zakrywać.