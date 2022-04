Rafał Grabias pierwszy raz o konflikcie z Dagmarą Kaźmierską. Nie uwierzycie, o co poszło

- Dagmara może mieć do mnie żal, ponieważ pamiętam jak oglądaliśmy pierwszy lub drugi sezon i ja zupełnie nieumyślnie skomentowałem to, co widziałem na ekranie. Pamiętam, jak Dagmara smażyła naleśniki. Spróbowała podrzucić te naleśnik i od spodu była pokazana brudna patelnia. I ja to skomentowałem na Instagramie w moim stylu. Zapytałem, czy tylko ja widziałem brudną patelnię. I od tego wszystkiego zaczął się nasz konflikt - powiedział w wywiadzie dla "Jastrząb Post".