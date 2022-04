Pokazała manicure po wyjściu z salonu. "Błagam, powiedz, że za to nie zapłaciłaś"

"Błagam, powiedz, że za to nie zapłaciłaś", "Wyszłaś z nimi? Ja bym poprosiła o natychmiastowe ściągnięcie", "Sorry, wygrałaś ten trend, gorzej być nie może", "Gdzie ty poszłaś, że ktoś tak ci zrobił paznokcie?", "Jestem przerażona", "O wow, to już za dużo". "Powiedz, że to żart", "To aż boli, jak się na to patrzy" - czytamy w komentarzach.