Rafix z "Chłopaków do wzięcia" planuje ślub. Zakochani znają się zaledwie kilka tygodni

W "Chłopakach do wzięcia" szykuje się ślub! I to nikogo innego, jak Rafiksa, który od samego początku marzył o wielkiej miłości. Choć zakochani znają się zaledwie kilka tygodni, a co więcej - wyłącznie korespondencyjnie, są pewni swojego uczucia. - Piszemy, dzwonimy do siebie - słyszymy w zapowiedzi.