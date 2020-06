Rajstopy do eleganckiej sukienki. Nie popełnij błędu, bo będzie wpadka!

Zbliża się ważna okazja? Jakie rajstopy włożyć na ważne spotkanie lub na wesele latem? Ten z pozoru nieistotny dodatek może zarówno dopełnić pełen stylu i elegancji strój, jak i skutecznie go zrujnować.

Eleganckie rajstopy, czyli jakie?

Rajstopy rzadko bywają wygodne, zwłaszcza w upały i noszenie ich zawsze wiążą się z pewnym poświeceniem. Jednak wśród wszystkich dostępnych produktów możemy wybrać takie, które sprawdzą się w letnie, ciepłe dni, zapewnia stosowny wygląd, wygodę i dobrą wentylację. Z gołymi nogami na eleganckie przyjęcie iść nie wypada. Tak jest i tę zasadę warto sobie wpoić na zawsze. Czym okryć nogi w gorący dzień, kiedy ostatnie o czym myślimy to kolejna warstwa ubrania? Oczywiście cienkimi rajstopami.

Optymalny produkt to dzianina o wysokim stopniu elastyczności oraz oznaczeniu 5, 8, 12 do 15 DEN, czyli najcieńsze rajstopy. Tym symbolem oznacza się wagę przędzy wykorzystanej do produkcji rajstop. Im jest niższa, tym rajstopy cieńsze i bardziej eleganckie. Aby rajstopy były trwalsze, wymyślono przędzę cienką, ale o zwiększonej wytrzymałości. Takie cienkie, wzmocnione rajstopy posłużą ci dłużej, a jeśli dodatkowo zadbasz o ich pielęgnację i będziesz prać ręcznie, zyskasz trwały i elegancki dodatek na lata. Pamiętajmy, że rajstopy mają być jedynie dodatkiem do całej stylizacji, a nie jej głównym punktem, dlatego warto zrezygnować z błyszczących, kolorowych, wzorzystych produktów, które nie nadają się na eleganckie okazje. Efektowne kabaretki, choć przykuwają wzrok i są bardzo cienkie - uchodzą za nietaktowne. Na lato powinno wybierać się cieliste, naturalne i matowe.

Jaki kolor eleganckich rajstop wybrać?

Kolor cielisty jak najbliższy do koloru twojej naturalnej karnacji to najlepszy wybór. Unikaj jednak zakładania tych samych rajstop, które nosiłaś wiosną i zimą, jeśli twoja skóra ciemnieje pod wpływem słońca – jaśniejsze od skóry rajstopy dają nieciekawy, brzydki i sztuczny efekt. W drugą stronę jest już łatwiej, bo jak każdy wie, odpowiedni odcień rajstop może wizualnie przyciemnić karnację skóry na nogach, dając wrażenie subtelnej opalenizny i… wizualnego wyszczuplenia nóg. Ten trik należy jednak stosować ostrożnie – rajstopy mogą być ciemniejsze o maksymalnie 2 do 3 tonów. Unikaj latem białych rajstop, gdyż te są zarezerwowane dla małych dziewczynek oraz czarnych, do których możesz wrócić jesienią, a latem ostawić na dłużej w szafie z bielizną.

Rajstopy niewidoczne spod i zza ubrań

Wyzwaniem w doborze rajstop bywają też bardziej wycięte czółenka. Nawet niektóre modele eleganckich szpilek mają wycięcie na tyle szerokie, że wzmocnienie rajstop na palcach nieco wystaje. Efekt jest nieestetyczny i stanowi modową wpadkę, dlatego wybierz do takich butów rajstopy z cienkim, niewidzialnym łączeniem. To samo dotyczy sukienek, które mają przezroczyste wstawki na biodrach i w talii. Zza takich wycięć, tiulowych wstawek i koronek rajstopy także czasem wystają, co może popsuć efekt. Do takich kreacji wybieraj rajstopy w wersji z obniżonym stanem. Dobra praktyka to noszenie delikatnie modelujących rajstop pod białe, dopasowane i letnie ubrania, tak aby pozostawały maksymalnie niewidoczne.