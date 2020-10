Rajstopy na jesień. Ciepło i komfort gwarantowane

Rajstopy powinny być dopasowane zarówno pod względem rozmiaru, jak i grubości. Producenci oznaczają je literami od XL do XS bądź cyframi od 2 do 5, a na stronach internetowych znajdziesz tabele rozmiarów, które będą ci potrzebne do właściwego dobrania odpowiedniego modelu. Jeżeli natomiast chodzi o grubość, to jest ona oznaczana skalą den. Cienkie rajstopy przeznaczone na wiosenne i letnie wyjścia mają od 6 do 10 den. W przypadku rajstop jesiennych sprawa nieco bardziej się komplikuje.