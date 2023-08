Ramówka Polsatu czy zlot Barbie? To nie kolor dla każdego

Izabela Janachowska postawiła na różowy total look, i to w najbardziej cukierkowym odcieniu, jaki możemy sobie wyobrazić. Cała na różowo, dosłownie od stóp do głów, wybrała się na event Polsatu. Długa, strojna sukienka z różowymi piórami i kokardą zwracała na siebie uwagę. W tym samym kolorze były również dodatki — szpilki, torebka, a nawet lakier na paznokciach. Czy to nie za dużo? Być może, ale biorąc pod uwagę obecne trendy, różowe szaleństwo wydaje się nie znać granic.