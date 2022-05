Randka z psychopatą. Psycholożka ostrzega przed tymi zachowaniami

Nie oznacza to, że każdy człowiek, któremu zdarzy się skłamać, jest psychopatą. Często nie mówimy całej prawdy drugiej połówce, bo obawiamy się zranienia lub staramy się uniknąć krępującej sytuacji. Jeśli jednak ktoś kłamie na takie tematy, jak ulubiony posiłek czy wykonywana praca, co prędzej czy później wyjdzie na jaw, możemy mieć pewność, że to psychopata.