Rap Andrzeja Dudy podbija sieć. Nagranie skomentowała Kasia Nosowska

"Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły" – to najczęściej powtarzane zdanie podczas wykonania Dudy. Jak zinterpretowali słuchacze rapu prezydenta, odnosi się tutaj do walczących z koronawirusem na pierwszej linii frontu, pracowników służb medycznych. Ten werset wyraźnie spodobał się również wokalistce Kasi Nosowskiej. Wykorzystała go w swoim wpisie na Instagramie.

Rap w wykonaniu prezydenta Andrzeja Dudy

Urzędujący prezydent śpiewa na nagraniu na You Tube: "Ciepły wieczór, bez ciemności, trawa, spokój, my i wy, my i wy, my to oni, oni my. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im. Wszyscy razem, chwała. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im”.