Matylda Damięcka opublikowała grafikę. Zainspirowała się rapem prezydenta Andrzeja Dudy

"Nominację od Zeusa przyjąłem z lekkim przerażeniem - nigdy nie rapowałem. W natłoku obowiązków dopiero dzisiaj mogłem odpowiedzieć na zaproszenie" - napisał prezydent Andrzej Duda na Twitterze i opublikował nagranie. "To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa" – rapuje na wideo prezydent. Matylda Damięcka w odniesieniu do tego wersetu napisała na swojej grafice: "To jest maj, pachniała Saskiej Kępą". I podpisała: "Dudi rapsy".