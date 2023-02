Raquel Welch była symbolem Hollywood. Sukces zawdzięcza "syrenie"

Z czasem pojawiały się kolejne role, aż do lat 70., podczas których nastąpił przestój. To właśnie w tym momencie Raquel postanowiła zrobić to, co każda kobieta pragnąca sławny w Hollywood - zaczęła zakładać sukienki podkreślające figurę i w nich chodzić na przesłuchania. Dla wykreowanej przez Welch "syreny" posypały się propozycje zawodowe.