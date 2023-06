Ratajkowski przesadziła? "Odważna" sukienka to mało powiedziane

To już reguła, że w poniedziałkowy poranek czy czwartkowe popołudnie Emily Ratajkowski wygląda tak, jakby właśnie wybierała się do klubu na najgorętszą imprezę w mieście. Być może gwiazda wzięła sobie do serca jedną z naczelnych zasad stylu Coco Chanel, która mawiała: "Zawsze ubieraj się tak, jakbyś miała spotkać swojego największego wroga".