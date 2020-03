Ratownicy wzruszeni postawą mieszkańców. "Jesteście niesamowici"

Personel medyczny niewątpliwie należy do grupy ludzi, którzy w obecnej sytuacji mają bardzo dużo pracy. Pielęgniarki, lekarze, medycy, pracują ponad siły i co najgorsze nie mają wystarczającej ilości środków ochrony osobistej czy sprzętu niezbędnego do ratowania ludzkich żyć.

Jak się okazuje dla ratowników każdy gest ma ogromne znaczenie. "Jesteście niesamowici i należą się Wam ogromne podziękowania. Za wszystkie wyrazy uznania i sympatii dla nas. (...) Te wszystkie wiadomości na messengerze, ten widok z karetki kiedy jedziemy do zdarzenia, a Wy pokazujecie nam kciuki do góry i bijecie brawo. Niesamowite! To dzięki Wam i Waszym gestom mamy siłę do działania" - stwierdzili ratownicy z Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie.