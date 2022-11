Razem w pracy i w życiu. "Są pary, które od lat nie były na wspólnym urlopie"

K. prowadził firmę budowlaną. Kiedy w dziale kadr powstał wakat, zaproponował Natalii, żeby się u niego zatrudniła. – Akurat byłam bezrobotna, szukałam pracy. Uznałam, że to dobry pomysł. Ale to nie był wcale dobry pomysł – twierdzi Natalia. Dlaczego? – Jak się ma faceta, który jest twoim szefem, to w domu też zaczyna cię traktować jak swoją podwładną. Zaczęło się wydawanie poleceń: zrób to, zrób tamto, przynieś, podaj, załatw, kup. W pracy też były kwasy. Nie miałam żadnej taryfy ulgowej, natomiast dla pracowników mojego narzeczonego byłam "du*ą szefa", więc każdy myślał, że mam chody albo że mu donoszę, co kto robi i mówi. Wchodziłam do wspólnej kuchni i nagle zapadała cisza – relacjonuje Natalia.