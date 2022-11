Wierzący partner pije bez umiaru. Nie rozwiodą się z jednego powodu

A prowadzi do stanu, w którym, gdy choruje jedna osoba, choruje cała rodzina. Wojtek boi się przyszłości i ma świadomość, że alkoholizm to choroba postępująca. Nie chce jednak nawet myśleć o odejściu od żony i zabraniu dziecka. – Przecież nie mogę jej zostawić - przekonuje. Nie trafiają do niego słowa terapeutów, że często sposobem na przekonanie do terapii jest pozwolenie alkoholikowi, by poniósł wszelkie konsekwencje swojego picia: – Nie mogę się zgodzić, by Ilona została pozbawiona domu, rodziny… Przecież wtedy by się stoczyła. Pomijając fakt, że porzucenie żony to ciężki grzech. Zwłaszcza w chorobie.