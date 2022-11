Rebranding słynnego duetu Paprocki Brzozowski

Do udziału w sesji zdjęciowej, łączącej komunikację rebrandingową oraz premierę nowej kolekcji, dedykowanej sezonowi jesień-zima 2022/2023, Mariusz i Marcin zaprosili Paulinę Krupińską – swoją przyjaciółkę i wieloletnią muzę, która jest kwintesencją kobiecości według marki Paprocki Brzozowski. Sesja odbyła się we wnętrzach warszawskiego Hotelu Bristol, będącego synonimem elegancji, stylu i klasy, co idealnie wpisało się w estetykę marki. Zjawiskową modelkę w swoim obiektywie uchwycił fotograf Radek Świątkowski, a o włosy i make-up zadbała Gosia Bryła. Najnowsza kampania to manifest kobiecości, esencja nowoczesnego podejścia do eleganckiego minimalizmu.