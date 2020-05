Regeneracja w płynie. Jakich składników szukać w serum do włosów?

Każda z nas chce mieć piękne włosy, ale często popełniamy wiele zakupowych pomyłek, zanim trafimy na produkt, który w pełni nas zadowoli. Serum do włosów bywa niekiedy ostatnim ratunkiem. Zanim jednak go nabędziesz, sprawdź co powinien zawierać, aby przyniósł rezultat.

Głęboka regeneracja włosów i skóry głowy

Serum to bogate w wartości odżywcze S.O.S. dla włosów i skóry głowy. Dlatego warto zainwestować w produkt, który nie tylko widocznie odżywi włosy ale również ochroni przed potencjalnymi uszkodzeniami w przyszłości. Dobre serum powinno być bogate w składniki odżywcze, oleiste i zawierać jak najmniej chemii. Producenci często polecają używać go na noc - nanieść na mokre włosy - a o poranku zmyć szamponem. Kuracja głęboko nawilża i domyka łuski włosów, dzięki czemu sprawia, że końcówki są mniej odporne na uszkodzenia. Dobre serum sprawia, że nie tylko same włosy ale i skóra głowy jest zdrowsza. Nie pojawia się łupież, włosy są zdrowe i błyszczące, ale też łatwo dają się układać. Cebulki są pobudzone do wzrostu, a końcówki się nie łamią i nie rozdwajają.

Co oprócz tego?

Im więcej naturalnych składników, tym lepiej, ale to nie wszystko. W składzie serum powinien znaleźć się również D-panthenol (inaczej witamina B5). Ta niezwykła witamina to prawdziwe doładowanie wzmocnienia, regeneracji dla włosów. Jest świetnie wchłaniane i przyswajane, zarówno przez włosy, jak przez skórę głowy. Z kolei hydrolizowana keratyna to rodzaj białka, które jest budulcem włosów, skóry i paznokci. Serum z dodatkiem keratyny pomaga wzmocnić włosy od samej cebulki. Pogrubia i lekko usztywnia ich strukturę, więc doskonale sprawdzi się u osób z cienkimi i delikatnymi włosami, które narzekają na powolny porost.

Olej arganowy

Podstawowym składnikiem serum powinien być dobrej jakości, najlepiej tłoczony na zimno olej. Jeśli masz do wyboru kilka produktów zawierających różne rodzaje oleju, a nie wiesz, który wybrać, wybierz olej arganowy. Nazywany potocznie "płynnym złotem z Maroka" wytwarzany jest z surowych orzechów drzewa arganii. Ten jasnożółty specyfik chroni włosy przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak słońce i wiatr. Działo pomocniczo w leczeniu łupieżu i wzmocnia cebulki włosowe. Można go również aplikować wyłącznie w rozdwojone końcówki. Dzięki niemu włosy są odbudowane, gładkie, lśniące i mocniejsze. Olej arganowy zawiera ponad sto cennych substancji, które czynią z niego silny antyoksydant. Opóźnia procesy starzenia się włos, głęboko nawilża i regeneruje. Docenią go zwłaszcza osoby, które mają włosy przesuszone i zniszczone.

Olej ze słodkich migdałów

Olej ze słodkich migdałów doskonale natłuszcza włosy zapobiegając ich przesuszeniu. Zawiera wiele substancji odżywczych, m.in. proteiny, sole mineralne, witaminy A, E, D i z grupy B. Taki olej nawilża i regeneruje włosy oraz wygładza ich strukturę. Sprawia, że stają się odżywione, gładsze i lśniące. Olej ze słodkich migdałów sprawdzi się u pań, które mają włosy charakteryzujące się wysoką porowatością, a więc mają tendencję do puszenia się, elektryzowania czy skręcania pod wpływem wilgoci.

Olej z wiesiołka

Olej z wiesiołka zawiera bardzo dużo witaminy E, która nawilża skórę głowy i zapobiega starzeniu się włosów. Bogaty jest w cynk, hamuje wypadanie włosów i przyspiesza ich przyrost. Ponadto dzięki obecności fitosteroli, które ograniczają rozkład elastyny, gwarantuje zdrowe, mocno osadzone w cebulkach, pełne witalności włosy. Serum z zawartością tego składnika sprawdzi się u kobiet z włosami słabymi i rzadkimi. Pomoże zachować piękną fryzurę kobietom po menopauzie, które cierpią na niski poziom wapnia w organizmie.

Regeneracja z natury

Oprócz tego do serum dodawane są również pozostałe oleje w różnych proporcjach. Zależnie od struktury włosa i problematyki, możesz wybrać serum, które zawiera jeden z poniższych składników:

Olej z krokosza barwierskiego poprawia krążenie w skórze głowy stymulując wzrost włosów. Sprawia, że mieszki włosowe są silniejsze i odporne na czynniki zewnętrzne i mechaniczne.

Olej z kiełków pszenicy uelastycznia, nawilża i wygładza włosy suche. Zapobiega ich łamaniu oraz rozdwajaniu się, końcówek, odżywia cebulki oraz ogranicza nadprodukcję łoju, zmniejszając problem włosów z tendencję do przetłuszczania się.

Olej z nasion bawełny tak samo jak olej ze słodkich migdałów sprawdzi się u pań, których włosy charakteryzuje wysoka porowatość - a więc mają tendencję do puszenia się.. Olej z bawełny działa na włosy ochronnie, regeneruje je, reguluje stopień nawilżenia i powstrzymuje nadmierne wypadanie i kruszenie włosów przy końcówkach.

Olej z pestek winogron sprawdzi się u osób z tendencją do łupieżu i chorobami skórnymi głowy. Posiada działanie łagodzące, regenerujące i normalizujące. Pomaga regulować wydzielanie sebum i zapobiega przetłuszczaniu się włosów.