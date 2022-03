Ponad 200 tysięcy podpisów. Projekt ustawy o legalizacji aborcji złożony w Sejmie

- Do naszego kraju przyjeżdżają tysiące Ukrainek uciekających przed wojną, dodajmy: uciekających z państwa, które gwarantuje dostęp do bezpiecznej, legalnej i darmowej aborcji. Każda z nas jest inna i każda z nas ma prawo decydować o sobie. Aborcja nie jest doświadczeniem, które możemy przewidzieć. Jest potrzebna po to, abyśmy mogły zadecydować, czy i kiedy chcemy z niej skorzystać. Ten projekt to europejski standard. Chcemy mieć dostęp do aborcji, tak jak mają nasze koleżanki Niemki, Francuzki, Czeszki czy Irlandki - powiedziała Kotula.