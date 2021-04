Reklamują rajstopy, przy okazji nagłaśniają problem samobójstw. Lekarz psychiatrii: "Niedopuszczalne i skandaliczne"

Psychiatra: "Ta reklama nie ma żadnego wydźwięku pozytywnego"

– Ludzie tracą wiarę w siebie, w sens życia. Powodów jest wiele, rozpad związku, samotność, śmierć bliskiej osoby itd. Problem samobójstw jest ogromny, my psychiatrzy spotykamy się z nim codzienne. Aby pomóc osobom po próbach samobójczych, kierujemy je do szpitala zamkniętego, co nie oznacza, że taka osoba, wykorzystując moment nieuwagi personelu, nie spróbuje się np. powiesić – tłumaczy.