Remberk komentuje deklaracje dot. psychiatrii dziecięcej. Mówi o opłakanym stanie

Gościem programu "Newsroom" WP była Barbara Remberk, krajowy konsultant ds. psychiatrii dziecięcej, która odniosła się do wypowiedzi dotyczącej reformy właśnie psychiatrii dziecięcej. - Te deklaracje rzeczywiście dotykają najważniejszych obszarów. Pierwszym z nich jest zwiększenie ilości pieniędzy, które płaci NFZ za daną usługę. To jest paląca potrzeba i bardzo bym chciała, aby to się jak najszybciej zadziało. Inwestycja w infrastrukturę - to była druga deklaracja, która też jest ważna - mówiła Remberk.

Rozwiń