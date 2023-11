Rewia mody na premierze. Ewa Kasprzyk cała w błyskotkach

Ewa Kasprzyk przyszła na premierę. Postawiła na stylizacyjny miszmasz

Błyskotki, satyna i zamsz. Czy to wszystko można ze sobą połączyć? Nie jesteśmy do końca pewne powodzenia takiego miksu, ale Ewa Kasprzyk postanowiła zaryzykować. Bazę kreacji stanowiła połyskująca czarna bluzka oraz krótkie, również czarne spodenki. Reszta to prawdziwa mieszanka.