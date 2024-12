Nowe zasady podczas kolędy. Tego księdzu już nie wolno

Kolęda 2024/2025 zacznie się w wielu miejscach tuż po Bożym Narodzeniu. Warto wiedzieć, że w tym roku pojawiły się nowe zasady, które będą na niej obowiązywały. Są one związane z kontaktem pomiędzy księżmi a dziećmi. Wraz z "ustawą Kamilka" bliższe relacje są zabronione.

Nowe zasady dotyczące zachowania księży będą obowiązywały m.in. w Archidiecezji Wrocławskiej i jej okolicach. Jest to związane zarówno z "ustawą Kamilka", jak i seksualnymi skandalami oraz karami, które zostały nałożone przez Watykan na nieżyjących byłych zwierzchników Kościoła z Wrocławia.

Archidiecezja Wrocławska opublikowała na swojej stronie internetowej "Standardy ochrony małoletnich do stosowania w parafiach Archidiecezji Wrocławskiej" . Jak możemy przeczytać, wśród wdrożonych zasad znalazła się m.in. ta, która nakazuje, aby "wszystkie spotkania z małoletnimi na terenie parafii były organizowane w miejscach oficjalnych, ogólnodostępnych i do tego przygotowanych".

Dla wielu osób odwiedziny księdza kojarzą się z obowiązkową "ofiarą". Część duchownych chce to jednak zmienić, wprowadzając pewne zmiany.

W komunikacie do parafian, jaki wystosowali duchowni z parafii Matki Boskiej Bolesnej w Brzęczkowicach, wybrzmiały słowa, że "kolęda nie jest momentem do zbierania pieniędzy". Tym samym zaproponowali, aby ofiary były dobrowolne i składane w trakcie niedzielnej mszy świętej.

Podobnie zdecydowali księża z parafii św. Michała w Opolu. W liście do parafian podkreślili, że nie oczekują ofiar podczas kolędy - zachęcają natomiast do wspierania młodzieży parafialnej przez wpłaty na wyjazdy i działalność grup ministranckich.

