"Nie warto rezygnować". Ksiądz z osiedla podsumował założenia kolędy

Tradycyjna formuła to kolęda "od drzwi do drzwi", gdzie ksiądz odwiedza wszystkie domy w parafii.

Zaznacza jednak, że kolęda "od drzwi do drzwi" daje szansę dotarcia do wiernych.

- Jeżeli księża chodziliby od domu do domu, to stwarzaliby okazję do znalezienia tych, którzy gdzieś się pogubili lub jeszcze szukają swojej drogi. Próba odwiedzenia wszystkich parafian z punktu widzenia duszpasterskiego i poszukiwania zaginionych owieczek to po prostu duża szansa, z której nie warto rezygnować, bo może przynieść dużo dobrego – stwierdza "Ksiądz z osiedla".