Rewolucja w polskich domach. Kobiety wzięły sprawy w swoje ręce

– Jego całymi dniami nie było. Ja pracowałam na etacie i zajmowałam się domem. Zapraszał do nas kolegów bez uzgodnienia ze mną. Za każdym razem obiecywał, że to ostatni raz, to się jednak nie zmieniało. Uprawiał samowolkę, dodatkowo wkręcił się w alkohol i hazard, choć nie widział w tym problemu. Mieliśmy dziesiątki rozmów. Raz mówił, że to ja się mam zmienić, innym razem, że to on się zmieni, co oczywiście nie nastąpiło - dodaje.