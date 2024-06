Rewolucja w stylizacji paznokci. Jeszcze nigdy manicure hybrydowy nie był tak prosty

Do internetowych trendów można, a wręcz należy podchodzić z rezerwą. Dlatego w kolejnym odcinku "To jest hit" prowadząca Klaudia Jasiewicz przetestowała hit z Tik Toka, jednocześnie nowość na rynku polskim, który zawitał do naszego kraju za sprawą marki NEONAIL. Mowa o hybrydzie w naklejce, która zdaje się prawdziwym przełomem w stylizacji paznokci i idealnym rozwiązaniem dla każdej kobiety pragnącej mieć piękny i zadbany manicure bez wizyty w salonie.

Gel Stickers Easy On od NEONAIL to 12 wzorów manicure i 3 wzory pedicure. Każdy zestaw do manicure zawiera 20 naklejek o różnych rozmiarach, a ten dedykowany do pedicure aż 32 naklejki! Dzięki temu dopasujesz idealnie ich szerokość do płytki paznokcia.