Rezygnujesz z seksu? Twój organizm to odczuje

Życie seksualne to indywidualna sprawa każdej osoby. Jedni cenią sobie tę aktywność w związku, dla innych jest nieco mniej ważnym aspektem życia. Jeśli stan zdrowia na to pozwala, warto jednak dbać o pożycie seksualne, które może przynieść liczne korzyści dla zdrowia organizmu.

Dodał, że seks poprawia też ukrwienie całego organizmu, w tym mózgu. - Niedawno czytałem, że regularny seks seniorów sprzyja lepszej kondycji ich pamięci między innymi poprzez pobudzenie komórek hipokampa, struktury mózgowej odpowiedzialnej za przenoszenie danych z pamięci krótkoterminowej do długoterminowej - powiedział prof. Lew-Starowicz.

- Specjalnie mnie to nie dziwi, bo chodzi zapewne o ukrwienie - stwierdził.

- Długotrwała wstrzemięźliwość seksualna u mężczyzn powoduje włóknienie beleczek mięśniowych w ciałach jamistych prącia, a u kobiet skutkuje między innymi przyspieszeniem zmian zanikowych w błonie śluzowej narządów płciowych. To przekłada się na skłonność do podrażnień, słabsze napięcie mięśni pochwy i gorsze nawilżenie - podkreślił ekspert. Zaznaczył również, że tego typu zmiany utrudniają powrót do współżycia po przerwie.