"Więcej egoizmu w łóżku". Złote rady trenerki seksualnej

Początkowa ekscytacja i pasja mogą się wyczerpać. Codzienne życie, obowiązki, praca zawodowa i inne zobowiązania pochłaniają naszą uwagę i energię. Namiętność schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca przywiązaniu.

Do związku wkrada się rutyna, a w sypialni czasem wieje nudą. Nie oznacza to jednak, że wszystko jest stracone. Mariah Freya, trenerka seksualna, opracowała rady dla par, które chcą przywrócić magię w sypialni.

"Sama jestem w związku z moim partnerem od ponad dwunastu lat i wiem, że nie zawsze łatwo jest utrzymać magię w sypialni. Ale nie chcieliśmy rezygnować z naszego życia seksualnego pomimo, a może właśnie z powodu zastoju w łóżku. Rozmawialiśmy o tym otwarcie i wspólnie poszukaliśmy prostych, skutecznych narzędzi, które pozwolą nam na nowo rozpalić ogień" - mówi na łamach WELT Mariah Freya, cytowana przez Onet.

Więcej egoizmu w łóżku

Jedną z zasad, o której mówi Mariah Freya, jest szczypta zdrowego egoizmu w łóżku. W sypialni często staramy się skupić na tym, by zaspokoić swojego partnera. To ważne, ale nie wystarczające. "Dobry seks ma miejsce, gdy wiesz, czego chcesz i pewnie po to sięgasz (oczywiście za zgodą partnera)" - pisze Mariah Freya dla WELT.

"Jeśli weźmiesz odpowiedzialność za własną przyjemność, Twoje życie seksualne niemal automatycznie stanie się bardziej ekscytujące. Twojego partnera lub partnerkę też od razu podkręci fakt, że dobrze wiesz, co lubisz".

Regularna masturbacja i filmy erotyczne

Trenerka seksualna radzi, by od czasu do czasu sprawiać sobie samemu przyjemność. "Masturbuj się regularnie" - zachęca. Jej zdaniem to doskonałe narzędzie do odkrywania swojego ciała.

"Masturbacja nie tylko zwiększa libido, ale także zwiększa świadomość własnego ciała i łączy cię z tym, czego naprawdę chcesz i potrzebujesz" - czytamy na łamach Onetu.

Ekspertka zachęca również, aby znaleźć filmy erotyczne, które spodobają się obojgu.

"Porno stymuluje pożądanie. Nawet u kobiet — nawet jeśli czasami są przekonane, że filmy erotyczne tworzą tylko mężczyźni dla mężczyzn. Teraz jednak gama filmów dla dorosłych jest naprawdę szeroka; jest nawet porno feministyczne! Każdy znajdzie coś dla siebie" - mówi Mariah Freya.

Źródło: WELT, Onet

