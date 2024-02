Rób zakupy w POLOmarket i zbieraj Frikasy. Czekają super rabaty!

Jak to działa? Kupony wraz z informacją o liczbie Frikasów potrzebnych do ich aktywacji dostępne są w Twojej aplikacji w module "Frikasy". Po zebraniu wymaganej liczby Frikasów, wystarczy wybrać opcję "Aktywuj za…" przy wybranym kuponie, a następnie potwierdzić aktywację. Punkty zostaną automatycznie usunięte, a w zamian otrzymasz kupon przypisany do Twojej aplikacji. Otrzymany kupon rabatowy będzie ważny przez 24 godziny. Należy pamiętać, że kupony są jednorazowe, a po ich aktywacji, nie można ich dezaktywować. Co ważne – w ramach jednej transakcji możesz używać wielu kuponów, a tym samym kupować zdecydowanie taniej!