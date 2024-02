"Jenny from the block" nie wyrzeka się swoich korzeni. Przeciwnie - często stawia na biżuteryjny maksymalizm, który jest charakterystycznym elementem latynoskich stylizacji. Tym razem gwiazda muzyki oraz filmu odstawiła sukienkę na bok. W jej zastępstwie znalazło się coś, co gwarantuje efekt "wow". Jennifer Lopez nie przestaje zachwycać.