Robimy porządki w szkatułce z biżuterią!

Czasami może się zdarzyć, że noszony od lat pierścionek stał się za mały. Jeśli stanowi dla nas wartość sentymentalną, nie musimy rezygnować z noszenia go. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług profesjonalnego jubilera, który zadba o biżuterię i skoryguje jej rozmiar. Zasupłane łańcuszki możemy spróbować rozplątać za pomocą cienkiej igły lub oliwy. Od czasu do czasu sprawmy też sobie coś nowego – podczas listopadowych wyprzedaży na Black Week upolujemy wiele pięknych dodatków od Apart.