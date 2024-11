Tytułujesz tak przelew dla członka rodziny? Proszenie się o kłopoty

Przelew bankowy pomiędzy małżonkami to codzienna praktyka wielu par, które mają wspólny budżet domowy. Przy wykonywaniu takich transakcji warto jednak być świadomym kilku istotnych zasad, by uniknąć nieprzyjemności związanych z fiskusem.

Przelewy na konto małżonka

Pomimo że przelewy między najbliższą rodziną, np. małżonkami, zazwyczaj nie są obciążone podatkiem, kluczowe jest, aby odpowiednio je udokumentować. Oznacza to konieczność zachowania dowodu przelewu bankowego, który można przedstawić w przypadku kontroli ze strony Urzędu Skarbowego. Taki dowód może być zrealizowany na dwa sposoby: poprzez zapis w historii rachunku bankowego lub poprzez przekaz pocztowy.

Należy również zwrócić uwagę na tytuł przelewu. Chociaż może być to powszechnie ignorowane, tytuł taki jak "Darowizna - na wakacje" znacząco ułatwia uniknięcie potencjalnych komplikacji podatkowych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko opodatkowania, które może wynosić od 3 do 20 proc., zależnie od stopnia pokrewieństwa.

- Organy podatkowe i doradcy podatkowi radzą, że dokonując darowizny w formie przelewu na rachunek w banku, czy spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej trzeba wyraźnie wpisać w tytule przelewu, że jest to darowizna dla konkretnej osoby (osób). Np. "darowizna dla mojego syna Tomasza Malinowskiego". Wtedy jest jasne, że mamy do czynienia z darowizną, a nie np. pożyczką, spłatą długu czy inną okolicznością prawną. Ma to zasadnicze znaczenie także jeżeli chodzi o omawiane zwolnienie z podatku - radzi Paweł Huczko z infor.pl.

Tytuły, takie jak "na wakacje", "prezent" czy mniej oficjalne "kup sobie coś ładnego", to w tym przypadku proszenie się o kontrolę Urzędu Skarbowego.

Limity finansowe w darowiznach

Limity finansowe to kolejny aspekt, jaki należy mieć na uwadze. W teorii małżonkowie mogą wykonywać przelewy do kwoty 36 100 zł w przeciągu pięciu lat bez konieczności uiszczania podatku. Jednak Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje wyjątek od tego przepisu, zakładając, że małżonkowie nie muszą deklarować większych kwot. Umożliwia to wsparcie finansowe w ramach rodziny, które opiera się na wspólnym zobowiązaniu do zaspokajania potrzeb domowych.

Te różne zasady i wyjątki mogą z jednej strony komplikować kwestie finansowe, lecz równocześnie stanowią narzędzie do zabezpieczenia finansowego działania rodziny. Dlatego regularne monitorowanie i zrozumienie przepisów to podstawa. Jeżeli cokolwiek wzbudza wątpliwości, warto zasięgnąć porady ekspertów, aby uniknąć niepotrzebnych problemów z fiskusem.

