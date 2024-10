Robisz żelowe paznokcie? Dermatolożka ostrzega przed skutkami

Dr Neera Nathan poinformowała w instagramowym wpisie, że manicure żelowy i hybrydowy może powodować również inne problemy, a w tym łamliwość oraz kruchość paznokci . Co więcej, u osób uczulonych na szelak istnieje ryzyko pojawienia się wysypki na twarzy lub powiekach . Jak widać, lista negatywnych skutków ubocznych manicure hybrydowego oraz żelowego jest naprawdę długa.

Czytając wpis ekspertki, można wywnioskować, że najlepiej zrezygnować z upiększania paznokci przy pomocy lakierów wymagających użycia lampy. Co jednak w przypadku, kiedy nie chcemy rezygnować z tego zabiegu?

