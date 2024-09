Zalej wodą i nałóż na twarz. Działa lepiej niż drogi krem

Przygotowanie maseczki z siemienia lnianego jest proste i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Wszystko, czego potrzebujesz, to dwie łyżki siemienia lnianego i pół szklanki gorącej wody.

Siemię lniane zalewamy wodą i czekamy, aż mikstura będzie przypominać gęstą papkę. Następnie nakładamy maseczkę na oczyszczoną skórę twarzy i pozostawiamy na ok. 20 minut. Na końcu zmywamy maseczkę letnią wodą i cieszymy się efektem gładkiej i zdrowej cery.

Siemię lniane to wartościowy składnik, który może odmienić twoją rutynę pielęgnacyjną. Regularne stosowanie maseczki z siemienia lnianego, najlepiej raz w tygodniu, przynosi widoczne efekty. Skóra staje się bardziej napięta, elastyczna i dobrze nawilżona.

